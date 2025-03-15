خلال التدريب.. تحطم مقاتلة صينية ونجاة الطيار!

أعلن الجيش الصيني، اليوم السبت، عن “تحطم طائرة مقاتلة تابعة للبحرية خلال مناورة تدريبية جنوب الصين”، فيما نجا طيارها الذي تمكن من القفز بالمظلة.

وظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر “وقوع انفجار هائل، مع مشاهدة مظلة خلف مكان التحطم مباشرة وهي تحط بالطيار على الأرض”.

وذكر موقع “شبكة أمان الطيران” “أن طائرة مقاتلة تحطمت بجوار منازل ريفية في مكان غير محدد في مقاطعة هاينان بالصين”.

وأضاف الموقع: “تم التعرف على الطائرة على أنها من طراز “شنيانغ J-15″ تابعة للقوات الجوية البحرية الصينية، وحتى الآن، لم يتم إصدار أي بيان رسمي حول هذا الحادث، ولا تزال التفاصيل بما في ذلك الموقع الدقيق والإصابات على الأرض قيد الانتظار”.

وأعلن جيش التحرير الشعبي الصيني أنه “بصدد تنظيم قواته للتعامل مع تداعيات الحادث”، مضيفًا أنه “سيجري تحقيقًا في أسبابه”.