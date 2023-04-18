خلال الربع الأول لعام 2023.. وزارة المالية تكشف بالأرقام الإيراد والإنفاق العام

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أنّ الإيراد العام للدولة للربع الأول لسنة 2023 بلغ 26 مليار و131 مليون و157 ألف دينار.

وأوضحت الوزارة في تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة، أنّ الكشف المالي يشمل الفترة من مطلع يناير إلى نهاية مارس 2023؛ حيث بلغ الإنفاق العام 18 مليارا و113مليونا و220 ألف دينار.

وذكرت الوزارة أنّ إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 25 مليار دينار، وأنّ الإيرادات السيادية 512 مليون دينار، وأنّ بواقي أرصدة الحسابات عن السنوات السابقة بلغ 117 مليون دينار.

وبيّنت الوزارة أنّ إيراد المبيعات النفطية بلغ 14 مليارا و323 مليون دينار، بينما إيرادات الضرائب والإتاوات عن الشركات النفطية بلغ 11 مليارا و178 دينارا.

وحول بند الإنفاق العام الحكومي والذي تجاوز 18 مليار دينار، ذكرت الوزارة أنّ 73% منه خصص لباب المرتبات بقيمة بلغت 13 مليارا و223 مليونا و983 ألف دينار.

وأضافت الوزارة أنّ ما يزيد عن 3 مليار دينار خصصت لباب الدعم بنسبة بلغت 18% ونحو 904 ملايين للنفقات التسييرية بنسبة 5%، وأكثر من 705 ملايين دينار لمشروعات التنمية بنسبة 4%.