خلال الفترة القادمة.. وسائل إعلام إيطالية تُشدّد على بدء مرحلة جديدة بين ليبيا وإيطاليا

قالت وكالة نوفا للأنباء إنّ مرحلة جديدة من التعاون العسكري الفني يجب أن تبدأ بين ليبيا وإيطاليا في الأسابيع المقبلة، مع انتشار عدد أقل من الجنود في مصراتة مقارنة بالموجود حتى الآن.

وأضافت الوكالةالإيطالية أنّ المرحلة ستركّز على القطاعات التي يتطلبها الجانب الليبي، وفي مقدمتها التدريب على وجه الخصوص، وكذلك في المجال الصحي.

وفي هذا الصدد، نقلت نوفا عن مصادر ليبية، أنّ الجنرال فرانشيسكو باولو فيليوولو أجرى في مصراتة محادثات حول إعادة تشكيل الوجود الإيطالي في ثالث أهم مدينة في ليبيا، وهو ما وصفته بالانسجام التام مع السلطات المحلية.

وأضافت المصادر أنّه من المقرر أن تبدأ المرحلة جديدة من التعاون الفني، مؤكدة أنّ اجتماع فيليوولو كان مهما جدا، لأنّه إشارة واضحة أنّه بعد اشتباكات 27 أغسطس، إيطاليا موجودة، لا تغير برامجها وتنفتح أمام السلطات الموجودة في طرابلس.

يشار إلى أنّ رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، استقبل قبل يومين رئيس هيئة العمليات الإيطالي الفريق فرانشيسكو فيليولو ومساعده، والسفير الإيطالي؛ لبحث آليات التعاون العسكري المشترك بين البلدين وخاصة في مجال التدريب.