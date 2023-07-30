خلال اليومين القادمين.. توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة القصوى على الشمال الغربي والجنوب خلال اليومين القادمين.

وذكر المركز الوطني في نشرته اليومين أنّ درجات الحرارة ستتراوح ما بين 35 إلى 40 مْ على الساحل، بينما على الدواخل والجنوب تصل إلى ما بين 43 إلى 48 مْ.

ورجح المركز الوطني أن تسجل درجات الحرارة تراجعا يوم غد الاثنين على أغلب الشمال الغربي خاصة المناطق الساحلية، مع ارتفاع في الرطوبة.

وأشار المركز الوطني إلى أنّ حالة الطقس ستكون مستقرة على مناطق الشمال الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح، ما بين 30 إلى 35 مْ.