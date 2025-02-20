خلال تدريب عسكري.. الكويت يعلن مقتل اثنين من أفراد قواته البرية

أعلن الجيش الكويتي، “مقتل اثنين وإصابة آخرين من المنتسبين للقوة البرية، أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، مساء أمس الأربعاء”.

وأشار بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش، إلى أن “فرق التحقيق المختصة باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة المتبعة”.

كما أعلن بيان رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن إصابة كل من: “عريف أنور خلف رضوان وعريف مطلق محمد مبارك، وذلك خلال المشروع النهائي لتمرين “ملاحظ الصحراء 4″ أثناء تنفيذ رماية ليلية بالذخيرة الحية”.

ببالغ الحزن والأسى تنعي #وزارة_الدفاع المغفور لهم بأذن الله شهداء الواجب



رقيب اول / أحمد فرحان هراط

رقيب / مساعد ضاحي صالح



من منتسبي القوة البرية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .#الجيش_الكويتي pic.twitter.com/2Ibf94GfSD — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) February 19, 2025