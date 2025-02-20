خلال تدريب عسكري.. الكويت يعلن مقتل اثنين من أفراد قواته البرية

أعلن الجيش الكويتي، “مقتل اثنين وإصابة آخرين من المنتسبين للقوة البرية، أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، مساء أمس الأربعاء”.
وأشار بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش، إلى أن “فرق التحقيق المختصة باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة المتبعة”.
كما أعلن بيان رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن إصابة كل من: “عريف أنور خلف رضوان وعريف مطلق محمد مبارك، وذلك خلال المشروع النهائي لتمرين “ملاحظ الصحراء 4″ أثناء تنفيذ رماية ليلية بالذخيرة الحية”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً