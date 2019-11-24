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خلال تفقده محاور القتال.. «السويحلي» يُؤكد على توحيد الصفوف والجهود لدحر عدوان حفتر

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 نوفمبر 2019 - 21:15
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قام رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، الأحد، بزيارة ميدانية لتفقد محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

من الخطوط الأمامية تجدد العهد اليوم، ورأينا عزما من أبطال وقادة محور وادي الربيع على دحر مليشيات حفتر، حيث الهمم والمعنويات تعانق السماء.

وأضاف:

كما أكدنا على توحيد صفوفنا وجهودنا نحو اجتثاث مشروع عودة الاستبداد،وشددنا على أن نجاح بناء دولة ليبيا الديمقراطية مرهون بتحقيق هذا الهدف المشروع.

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