خلال تفقده محاور القتال.. «السويحلي» يُؤكد على توحيد الصفوف والجهود لدحر عدوان حفتر

قام رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي، الأحد، بزيارة ميدانية لتفقد محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

من الخطوط الأمامية تجدد العهد اليوم، ورأينا عزما من أبطال وقادة محور وادي الربيع على دحر مليشيات حفتر، حيث الهمم والمعنويات تعانق السماء.

وأضاف:

كما أكدنا على توحيد صفوفنا وجهودنا نحو اجتثاث مشروع عودة الاستبداد،وشددنا على أن نجاح بناء دولة ليبيا الديمقراطية مرهون بتحقيق هذا الهدف المشروع.