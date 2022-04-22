خلال تفقده مطار سبها.. «باشاغا»: تطوير المطارات من أولويات الحكومة

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّ تطوير المطارات الرئيسية والطرق المؤدية لها من أولويات الحكومة.

باشاغا وخلال تفقده لمطار سبها الدولي ذكر أنّه لا يجب أن يفكر المواطن الليبي في كيفية الوصول من مدينة إلى أخرى، فليبيا بلد كبير ويجب أن تربطه مواصلات سريعة ومنتظمة وغير مكلفة.

واشار باشاغا إلى أنّ الحكومة على دراية كاملة بما يعانيه أهل الجنوب من عدم انتظام عمل المطارات ونقص الاحتياجات الأساسية وارتفاع أسعارها، مضيفا «لن تقدم حكومتي ووعوداً كغيرها من الحكومات، بل ستشرع في تنفيذ الإصلاحات».

ورافق اشاغا خلال الزيارة، نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور،ووزير الطيران المدني هشام أبوشكيوات، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل.