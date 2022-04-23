خلال تفقده مواقع زراعية.. «باشاغا» يُؤكد أنّ الحكومة ستدعم القطاع الزراعي

أجرى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا زيارة تفقدية لمواقع زراعية بوديان غدوة جنوب مدينة سبها.

واطلع باشاغا والوفد المرافق له على الصعوبات التي تواجه المزارعين بالمنطقة، بما في ذلك الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وعدم توفر الحبوب الجيدة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على قطع غيار للآلات المستخدمة في الزراعة والري، وغيرها من التحديات الأخرى.

وقال باشاغا إنّ ليبيا لديها مقومات النجاح لإحياء النشاط الفلاحي في ليبيا، من أراضي خصبة وخبرات محلية، إلاّ أنه تنقصها الإمكانيات والموارد.

وأوضح باشاغا أنّ الحكومة وخاصة في ظل النقص الذي يشهده العالم في إمدادات الحبوب، سوف نعمل على توفير الحلول المستدامة من أجل تطوير القطاع الزراعي وزيادة الانتاج، بالإضافة إلى تشجيع الشراء من المزارعين الليبين.