خلال ثلاثة اشهر.. 629 حالة وفاة بحوادث سير

أعلنت إدارة شؤون المرور والتراخيص، بوزارة الداخلية المكلفة في حكومة الوحدة الوطنية، “عن إحصائيات حوادث المرور المسجلة خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو- أغسطس- سبتمبر).

وكشفت الإحصائيات “عن وقوع 2384 حادث مرور، وقد أسفرت هذه الحوادث عن 629 حالة وفاة، و1006 إصابات بليغة، و933 إصابة بسيطة، بالإضافة إلى تضرر 3857 مركبة، وبلغت القيمة التقديرية للأضرار المادية الناجمة عن هذه الحوادث حوالي 20,001,000 دينار ليبي”.

وبحسب الوزارة، “تُظهر هذه الإحصائيات خطورة الوضع وتدعو وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات جادة للتصدي لأسباب ارتفاع الحوادث إن عدم الالتزام بقوانين المرور، مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة والتجاوز غير الآمن، يمثل أحد أبرز الأسباب وراء هذه الحوادث المدمرة، كما أن إهمال الصيانة الدورية للمركبات يزيد من تفاقم المشكلة”.

واكدت وزارة الداخلية “أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، يبدأ الحل من التزام السائقين بقواعد الطريق، والابتعاد عن السلوكيات الخطرة أثناء القيادة”.