خلال جلسة الاثنين.. النواب المنعقد في طرابلس يستمع إلى إحاطة لجنة أزمة الكهرباء

عقد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، جلسة الاثنين، تضمنت إحاطة حول زيارة وفد مجلس النواب إلى روسيا الاتحادية والتي التقى خلالها الوفد مساعد وزير الخارجية الروسي ونائب رئيس مجلس الدوما ورئيس لجنة الشؤون الدولية بالبرلمان.

وقدم الوفد شارحًا حول خلصت إليه اللقاءات من تصريحات ومواقف ببين الجانبين.

هذا وقدمت أيضًا لجنة متابعة الأزمة المُشكلة من مجلس النواب لحل مشكلة الكهرباء وبعض الملفات الملحة إحاطة تضمنت وضع حلول مستعجلة بالتواصل والتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة والنتائج التي تحققت من وراء العمل المشترك.