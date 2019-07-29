الرئيسية | ليبيا

خلال جلسة الاثنين.. النواب المنعقد في طرابلس يستمع إلى إحاطة لجنة أزمة الكهرباء

عين ليبيا | آخر تحديث: 29 يوليو 2019 - 21:12
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

عقد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، جلسة الاثنين، تضمنت إحاطة حول زيارة وفد مجلس النواب إلى روسيا الاتحادية والتي التقى خلالها الوفد مساعد وزير الخارجية الروسي ونائب رئيس مجلس الدوما ورئيس لجنة الشؤون الدولية بالبرلمان.

وقدم الوفد شارحًا حول خلصت إليه اللقاءات من تصريحات ومواقف ببين الجانبين.

أخبار ذات صلة
وزارة التعليم تستعين بأخصائي تغذية لمناقشة مكونات وجة إفطار طلبة الشهادة الثانوية

هذا وقدمت أيضًا لجنة متابعة الأزمة المُشكلة من مجلس النواب لحل مشكلة الكهرباء وبعض الملفات الملحة إحاطة تضمنت وضع حلول مستعجلة بالتواصل والتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة والنتائج التي تحققت من وراء العمل المشترك.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن