خلال جلسة الثلاثاء.. مجلس النوّاب يتخذ 4 قرارات

استأنف مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني أحميد حومه.

واستكمل المجلس النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق، وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن جلسة اليوم خلُصَت إلى: