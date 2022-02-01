خلال جلسة الثلاثاء.. مجلس النوّاب يتخذ 4 قرارات

استأنف مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني أحميد حومه.
واستكمل المجلس النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق، وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن جلسة اليوم خلُصَت إلى:
- تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن يكون غالبية أعضاءها من الخبراء وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري واحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعاً للدستور واحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.
- العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم.
- مطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.
- التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي وعلى وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.
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