خلال جلسته الخامسة.. مجلس النواب يُناقش تداعيات «كورونا»

صوّت النواب على تخفيض مرتباتهم بنسبة 20% نظراً للظروف الراهنة. [مجلس النواب]

عقد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، جلسته الخامسة للعام الجاري، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس حمودة سيالة، وبحضور النائب الأول جلال الشويهدي، والنائب الثاني محمد لينو.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأحاط رئيس المجلس الأعضاء بآخر تطورات الأزمة والدور الريادي لمجلس النواب في مواجهة هذه الجائحة، فيما قدم رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الدكتور أيمن سيف النصر، تقريراً حول آخر التطورات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذه الجائحة في ظل إعلان حالة الطوارئ من قِبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

هذا وقد صوّت النواب على تخفيض مرتباتهم بنسبة 20% نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتداعيات العدوان على العاصمة وإقفال الحقول النفطية.

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