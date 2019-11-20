خلال جلسته الـ25.. مجلس النواب يتابع سير عمليات الدفاع عن العاصمة

عقد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، الثلاثاء، جلسته الـ25 بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الجلسة خُصِصت لبحث تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، ومتابعة سير عمليات الدفاع عن العاصمة ضد العدوان الذي تقوده ميليشيات خارجة عن الشرعية والقانون، بحسب المكتب.

وناقشت الجلسة ما يمكن لمجلس النواب والمجلس الرئاسي اتخاذه من إجراءات محليًا ودوليًا لدعم المدافعين عن الشرعية، وسُبل التعجيل بصد هذا العدوان وإنهاء الحرب التي تستنزف يوميا أرواح وممتلكات المواطنين.