خلال جلسته 48.. «الأعلى للدولة» يستعرض نتائج لقاء موسكو

عقد المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، جلسته المعلقة الثامنة والأربعين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حيث تم استكمال البند الأول منها ومناقشة مستجدات الوضع السياسي والأمني في البلاد.

وقدم رئيس المجلس “خالد المشري” خلال الجلسة، إحاطته بشأن زيارة روسيا وما جرى فيها من توقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار، مؤكدا أن المجلس كان حريصا على مشاورة جميع الأطراف والقيادات قبل الذهاب وذلك لنقل وجهة نظرهم ومطالبهم في إقرار هذا الاتفاق وهو ما تم بالفعل، مبينا أنه تم الاستماع والاستجابة إلى شروطنا وتعديلاتنا قبل إقرار الاتفاق، وأنه لم نقبل بتأجيل التوقيع عند عدم تجاوب الطرف الآخر وتم الأمر في نفس الليلة.

وأكد “المشري” التزامه بما تم التوقيع عليه، والمضي قدما في سياقات الحوار والتربص في حال تجدد اعتداء العدو آخذين كل الاحتمالات في الحسبان، وفق قوله.

وأوضح “المشري” أن المجلس الأعلى للدولة لم تتم دعوته لمؤتمر برلين ولكن هناك رغبة من بعض الدول لتمثيل أكبر للأطراف المحلية، وقال:

نحن مستعدون للمشاركة متى تمت الدعوة لذلك، وأن هناك دعوة من الأمم المتحدة للحوار الليبي المزمع عقده في جنيف نهاية الشهر الجاري بين مجلسي النواب والدولة.

وأكد أن المجلس سيقدم ممثليه بناء على اختيار كل دائرة لممثليها وفق الاقتراع الذي سيقام لذلك.

هذا وتم التصويت خلال هذه الجلسة على مقترح اختصاصات اللجان في المجلس وهو بند مُرحل من الجلسات السابقة، وتم التصويت على اعتماده بالأغلبية، لتباشر اللجان مهامها المنوطة بها بما يطور من عملها وأدائها وفقاً لمتطلبات المرحلة.