خلال جولته في الجنوب.. «باشاغا» يُؤكد دعمهم للمشاريع الزراعية

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا عزمهم على توفير الدعم للمشاريع الزراعية في الجنوب، ضمن إطار الحرص على تنمية المنطقة الجنوبية وتوفير المحاصيل الزراعية والاستثمار الداخلي.

جاء ذلك ضمن جولته الميدانية التي يجريها في مدن الجنوب، وزار خلالها مشروعي مكنوسة وتساوة الزراعيين ببلدية وادي عتبة، رفقة نائبه سالم الزادمة، ووزير الخارجية حافظ قدور.

واطلع رئيس الحكومة ونائبه، على سير العمل في هذه المشاريع والمشاكل العديدة التي تواجهها والتي أدت إلى تقليص إنتاجيتها والحد من كفاءتها.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والمرافقين له عميد وأعضاء المجلس البلدي بالبلدية، وعدد من أعيان المنطقة، والمسؤولون عن المشاريع الزراعية.