خلال حديثه مع «نورلاند».. «باشاغا» يُؤكد ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية الصراع

أكّد رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية الصراع السياسي وأهمية الحفاظ على الحياد والشفافية في إدارة الثروة النفطية.

باشاغا وفي تغريدة عبر تويتر ذكر أنّه اتفق مع السفير الأمريكي على أن استخدام العنف أمر غير مقبول وأن استئناف إنتاج النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي وهذا الأمر يتطلب آليات واضحة ومنضبطة لإدارة عائدات النفط وفق القانونوالسيادة الليبية.

واتفق باشاغا وريتشارد نورلاند على دعم كافة المسارات التي تضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأهمها تنفيذ كافة مهام ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.