خلال حفلة عيد الملك.. «هورندال»: قدمنا 12 مليون جنيه استرليني مساعدات لليبيا

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال إنّ حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة وليبيا بلغت 1.5 مليار جنيه إسترليني.

هورندال وخلال الحفل الذي أقيم بالسفارة البريطانية في طرابلس بمناسبة عيد الملك، رحّبت بأول وفد تجاري منذ عام 2014، وإطلاق أول منظمة تجارية بريطانية يكون مقرها في ليبيا.

وأشارت هورندال إلى إزالة 8 آلاف من مخلفات الحرب المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا منذ عام 2021، مرحبة بالسفينة البريطانية «إتش إم إس ألبيون» لتعزيز التعاون مع البحرية الليبية والهيئة الطبية العسكرية.

ولفتت هوندال إلى استفادة 175 مدرسًا للغة الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني، إضافة إلى 18 ألف طالب في جميع أنحاء ليبيا.

وأفادت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال بتقديم 12 مليون جنيه إسترليني لليبيا، لدعم الأطفال المتأثرين بالنزاع للوصول إلى التعليم الأساسي.