السعودية.. «محمد بن سلمان» يحضّر مفاجأة سياسية للرئيس الأمريكي

أفاد قناة إسرائيلية، أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال زيارته المرتقبة للسعودية منتصف مايو المقبل”.

وبحسب قناة i24 الإسرائيلية، “تم ترتيب اللقاء المرتقب بوساطة شخصية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.

يذكر أنه “لم يصدر حتى الآن رد رسمي من سوريا أو السعودية حول ترتيب لقاء بين ترامب والشرع، كما لم يتحدث مسؤولو البيت الأبيض عن لقاء من هذا القبيل”.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، “عن خطط ترامب لزيارة المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط في مايو المقبل”.

هذا “ومنذ تولي “الشرع” السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، أجرت الولايات المتحدة أول محادثات رسمية معه في ديسمبر 2024، حيث التقى وفد دبلوماسي أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، مع الشرع في دمشق، حيث أعرب الجانب الأمريكي عن دعمه للخطوات المعلنة من قبل الإدارة السورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستقرار ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق تمثيل شامل لكافة مكونات الشعب السوري”.