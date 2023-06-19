خلال زيارته ترهونة.. «الكوني» يؤكد عزمهم ملاحقة مرتكبي المقابر الجماعية

وعد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بالعمل مع النائب العام على دفع الأجهزة ذات العلاقة للقبض على المجرمين الكتربطين بملف المقابر الجماعية في ترهونة.

وأكّد الكوني خلال زيارة قام بها لمدينة ترهونة، استمرار الكشف على هوية المفقودين من قبل الهيئة المختصّة، والعمل على تذليل الصّعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

وأضاف الكوني أنّ الرئاسي سيعمل بجدّ للقبض على الجناة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الداخل، والتواصل مع الدول التي تربطها مع ليبيـا اتفاقيات تسليم المجرمين لمثولهم أمام المحاكم المختصّة.