خلال ساعات.. آبل تطرح هاتفها الجديد «آيفون 8»

ينتظر عشاق منتجات شركة أبل أن تطرح هاتفها الجديد “آيفون 8” المطلي بالذهب، فيما تأمل الشركة أن يسهم رقم طراز الهاتف الذي له دلالات إيجابية في الثقافة الصينية في تغيير تيار انخفاض المبيعات في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم على مدى 6 أرباع سنوية.

وستطرح شركة أبل هاتفها الجديد “آيفون 8″، اليوم الثلاثاء، على أمل أن يسهم رقم طراز الهاتف الذي له دلالات إيجابية في الثقافة الصينية، ويقدر سعره بـ ” بسعر 17 مليون دولار.

لكن المستهلكين الصينيين يحسبون التكاليف بالفعل في ظل أنباء عن أن سعر الطراز الأحدث من آيفون سيصل إلى ألف دولار، أي مثلي متوسط الأجر الشهري في الصين.

ونجاح هاتف أبل المقبل في الصين ضروري للشركة التي شهدت تراجع هاتفها الذي كان يتمتع يوما بشعبية كبيرة إلى المركز الخامس في الصين بعد هواتف منافسين محليين مثل هواوي وأوبو وفيفو وشياومي.

ومثلت الصين الكبرى، التي تشمل بالنسبة لأبل تايوان وهونج كونج، نحو 18% من مبيعات آيفون خلال ربع السنة، الذي انتهى في يوليو/تموز، لتصبح أكبر سوق للشركة بعد الولايات المتحدة وأوروبا.

لكن هذه المبيعات تراجعت بشكل مطرد ووصلت إلى 10% أقل مقارنة بالعام السابق، وعلى النقيض شهدت المبيعات نموا في مناطق أخرى.

وتقول أنجي تشين (23 عاما)، وهي مديرة مشروع في نانجينغ وتملك هاتف آيفون 6 “سأنتظر حتى ينخفض السعر.. إنه غال جدا”.

و”8″ هو أكثر رقم محظوظ في الصين لأن منطوقه بالصينية يشبه عبارة “أن تصبح ثريا”.