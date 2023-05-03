خلال ساعات التصعيد.. استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين جراء قصف إسرائيلي

استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون نتيجة القصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الأربعاء، بينما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيّز التنفيذ.

وبحسب وسائل إعلام فإنّ التصعيد أعقب عملية استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي «خضر عدنان» في سجون الاحتلال إثر إضراب طويل عن الطعام.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان مقتضب باستشاهد المواطن «هاشل مبارك» 58 عاما من سكان شمالي القطاع، وأصيب 5 مواطنين آخرين دون تحديد طبيعة الإصابة.

وبعد نحو ساعة على سريان الاتفاق، أفاد وسائل إعلام بإطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، في حين قال جيش الاحتلال إنّ صفارات الإنذار دوت في مناطق الغلاف.