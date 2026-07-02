خلال ساعات.. الحوادث الدامية تحصد «عشرات الأرواح» في عدّة دولٍ

موجةٌ من الكوارث والحوادث الدامية شهدتها عدة دول خلال الساعات الماضية، بعدما أودت فيضاناتٌ مدمرة في ساحل العاج بحياة العشرات، فيما أسفرت حرائق وحوادث مرورية ووقائع عنف في ألمانيا وسوريا وإسرائيل وتايلاند عن سقوط قتلى ومصابين، بينما تواصل السلطات في مختلف البلدان عمليات الإنقاذ والتحقيق لكشف ملابسات هذه الحوادث والحد من تداعياتها.

ساحل العاج.. مصرع 59 شخصاً جراء فيضانات واسعة مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ

أعلن المتحدث باسم حكومة ساحل العاج أمادو كوليبالي، يوم الأربعاء، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أسفرت عن مصرع 59 شخصاً، في حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في عدد من المناطق المتضررة.

وتأتي هذه الكارثة في ظل موجة من الأحوال الجوية القاسية التي تضرب البلاد، متسببة في خسائر بشرية وأضرار واسعة في البنية التحتية والمنازل، مع بداية موسم الأمطار الذي يشهد عادة فيضانات متكررة في ساحل العاج.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن مجلس الوزراء يعرب عن أسفه البالغ لهذا العدد الكبير من الضحايا، موضحاً أن الحصيلة بلغت 59 قتيلاً منذ بداية موسم الأمطار لهذا العام، مع استمرار متابعة الوضع الميداني عن كثب.

وأضاف أن السلطات اتخذت إجراءات وقائية في بعض المناطق المعرضة للخطر، حيث جرى إجلاء السكان بشكل فوري في مواقع محددة، ما ساهم في عدم تسجيل إصابات إضافية في تلك المناطق حتى الآن.

ورغم ذلك، لم تقدم الحكومة تفاصيل موسعة حول أكثر المناطق تضرراً أو طبيعة عمليات الإغاثة الجارية، مؤكدة أن فرق الطوارئ تواصل عملها لتقييم حجم الأضرار والتعامل مع تداعيات الفيضانات.

وتشهد ساحل العاج سنوياً خلال موسم الأمطار فيضانات متكررة تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية، في ظل تحديات مرتبطة بضعف البنية التحتية في بعض المناطق، وصعوبة التنبؤ بكثافة الأمطار، ما يفاقم من حجم الأضرار عند وقوع الكوارث.

مقتل حاخام إسرائيلي بارز طعناً داخل منزله في نتانيا والشرطة تعتقل المشتبه به

أفادت وسائل إعلام عبرية، بينها موقع “والا”، بمقتل الحاخام الإسرائيلي عاموس غيتا داخل منزله في مدينة نتانيا، إثر تعرضه للطعن خلال حادثة وُصفت بأنها مشادة تطورت إلى هجوم دموي صباح الأربعاء.

وبحسب التفاصيل المتداولة، فإن الحاخام عاموس غيتا، وهو شخصية دينية معروفة في مدينة نتانيا، تعرّض لعدة طعنات داخل منزله عقب صلاة الفجر، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة فارق على إثرها الحياة رغم محاولات إنعاشه.

وذكرت التقارير أن الحادثة وقعت بعد أن دخل شاب في العشرينات من عمره إلى منزل الحاخام وطلب مشاركته في الصلاة، قبل أن ينشب خلاف بين الطرفين انتهى بقيام الشاب بطعن الحاخام ثم الفرار من المكان.

وفي أعقاب بلاغ تلقته طواقم الإسعاف التابعة لـ”نجمة داود الحمراء” عند الساعة 5:45 صباحاً، وصلت الفرق الطبية إلى الموقع، حيث عثرت على المصاب فاقداً للوعي ودون نبض أو تنفس، قبل نقله إلى مستشفى لانيادو، ليُعلن عن وفاته لاحقاً.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت عملية مطاردة استمرت عدة ساعات، انتهت بالقبض على المشتبه به في وسط مدينة نتانيا، حيث جرى اقتياده للتحقيقات، مع الإشارة إلى أنه سيخضع أيضاً لفحص نفسي ضمن الإجراءات القانونية.

كما باشرت قوات كبيرة من الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية تمشيط موقع الحادث وجمع الأدلة، في وقت فتحت فيه تحقيقاً موسعاً لكشف خلفيات ودوافع الجريمة، وما إذا كانت فردية أو مرتبطة بخلافات سابقة.

وأشارت صحيفة “معاريف” إلى أن الحاخام كان يُعد من الشخصيات الدينية البارزة في نتانيا، ومعروفاً بدوره في الإرشاد الديني ومساعدة الراغبين في اعتناق اليهودية، إلى جانب نشاطه داخل الجالية الليبية في إسرائيل، فضلاً عن علاقته بعدد كبير من التلاميذ داخل المدينة.

وأضافت الصحيفة أن الحادثة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الدينية والسكان المحليين، واصفة ما جرى بأنه “مأساة مروعة”، نظراً للمكانة التي كان يحظى بها الحاخام ودوره الديني والاجتماعي.

سوريا.. مصرع شخص في انقلاب وحريق صهريج بنزين على طريق حمص – طرطوس

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء الأربعاء، بمصرع شخص إثر انقلاب صهريج بنزين واندلاع حريق على طريق حمص – طرطوس الدولي.

وذكرت الإخبارية السورية أنه جرى إغلاق الطريق الدولي بعد الحادث، فيما تعمل فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث على تأمين محيط الموقع والسيطرة على الحريق.

وأظهر مقطع فيديو متداول استمرار جهود فرق الإطفاء والدفاع المدني في إخماد النيران وتأمين حركة المرور في المنطقة.

ألمانيا: مصرع شخصين وإصابة أكثر من 30 في حريق داخل مستشفى بمدينة لودفيغسلوست

أفادت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” بمصرع شخصين وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء حريق اندلع داخل مستشفى في مدينة لودفيغسلوست بولاية مكلنبورغ-فوربومرن شمالي ألمانيا، في حادثة أثارت حالة استنفار واسع في خدمات الطوارئ.

وذكرت الشرطة المحلية في بيان رسمي أن الحريق اندلع في سقف مستشفى لودفيغسلوست القريب من مدينة شفيرين، قبل أن يمتد بسرعة إلى أجزاء من المبنى، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة أكثر من 30 آخرين، دون تسجيل إصابات خطيرة بين الجرحى حتى الآن.

وأوضحت السلطات أن الضحيتين من بين المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المستشفى، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تعاملت مع الحادث بشكل عاجل، حيث تم إجلاء المرضى والطاقم الطبي من المبنى في وقت قياسي لتجنب خسائر أكبر.

وبحسب المعطيات الأولية، بدأ الحريق في إحدى غرف المستشفى، قبل أن ينتشر إلى السقف في حوالي الساعة 4:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، ما صعّب عمليات السيطرة عليه في الدقائق الأولى من اندلاعه.

وشاركت فرق الإطفاء والطوارئ في احتواء النيران ومنع امتدادها إلى أقسام أخرى داخل المستشفى، في وقت باشرت فيه السلطات تحقيقاً موسعاً لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، وسط ترجيحات أولية لا تزال قيد التحقق.

وأكدت الشرطة أن الأولوية خلال الساعات الأولى كانت لضمان سلامة المرضى وإخلائهم بشكل آمن، إلى جانب تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مرافق طبية قريبة لاستكمال العلاج.

مقتل رجل برصاص الشرطة الألمانية بعد اتهامه بتهديد عناصرها برذاذ الفلفل في ريمشايد

قُتل رجل يبلغ من العمر 42 عاماً برصاص الشرطة الألمانية خلال عملية أمنية في مدينة ريمشايد، مساء الأربعاء، وفقاً لبيانٍ مشترك صادرٍ عن مكتب الادعاء العام في فوبرتال وشرطة هاغن.

وذكرت السلطات أن الرجل هدد فتاتين باستخدام رذاذ الفلفل، قبل أن يرش أفراد الشرطة بالرذاذ ويفر من موقع الحادث. وبعد وقت قصير، تمكنت الشرطة من تحديد مكانه، وحاولت توقيفه باستخدام مسدسٍ صاعق، إلا أن المحاولة لم تنجح.

وأضاف البيان أن الرجل ألقى أدوات على عناصر الشرطة، ما دفع أحد الضباط إلى إطلاق النار عليه، فأُصيب بجروحٍ قاتلة. ورغم محاولات إنعاشه، فارق الحياة في موقع الحادث، فيما تولت شرطة هاغن التحقيق في الواقعة.

وبحسب إحصاءات جمعتها مجلة «بورغر ريشتة أوند بوليتساي/سيليب»، الصادرة عن معهد الحقوق المدنية والسلامة العامة في جامعة هومبولت في برلين، انخفض عدد الأشخاص الذين قُتلوا برصاص الشرطة الألمانية خلال عام 2025 إلى 17 شخصاً، مقارنةً بـ25 شخصاً في العام السابق، إلا أنه لا يزال أعلى من متوسط السنوات العشر الماضية.

تايلاند.. مقتل 8 رهبان وإصابة 13 بعد دهس شاحنة يقودها طفل خلال موكب ديني

شهدت مقاطعة موكداهان شمال شرقي تايلاند حادثة مأساوية أسفرت عن مقتل 8 رهبان وإصابة 13 آخرين، بعدما دهستهم شاحنة كان يقودها طفل يبلغ من العمر 11 عاماً خلال موكب حج بوذي، في واقعة هزّت البلاد وأثارت صدمة واسعة.

ووقع الحادث عند منتصف النهار تقريباً على طريق داخل قرية بان نا سي نوان، حيث كان نحو 30 راهباً يسيرون في موكب ديني تقليدي، قبل أن تفقد الشاحنة توازنها وتنحرف عن مسارها لتصطدم بالمجموعة.

وبحسب التفاصيل الأولية، لقي خمسة رهبان حتفهم في موقع الحادث مباشرة، بينما توفي ثلاثة آخرون لاحقاً داخل المستشفى متأثرين بإصاباتهم، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 8 قتلى، في حين نُقل 13 راهباً إلى مستشفيات قريبة، بينهم أربعة في حالة حرجة.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة سير الرهبان في صف واحد على جانب الطريق قبل وقوع الاصطدام المفاجئ، ما يعكس قوة الصدمة التي تسببت في هذا الحادث المأساوي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الطفل أخذ الشاحنة دون إذن من ذويه، قبل أن يفقد السيطرة عليها أثناء القيادة، فيما قامت شرطة حماية الطفل باحتجازه لاستجوابه ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وتواصل السلطات التايلاندية التحقيق في ملابسات الحادث، بما في ذلك ظروف وصول الطفل إلى المركبة، والمسؤوليات المحتملة للأهل، إلى جانب مراجعة تفاصيل الحادث المروري الذي تحول إلى كارثة دموية أثناء مناسبة دينية هادئة.