خلال شهر رمضان.. الاحتلال يأمر بمواصلة هدم منازل الفلسطينيين بالقدس

أوعز وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمواصلة هدم منازل فلسطينيين بالقدس خلال شهر رمضان الذي يبدأ نهاية مارس الجاري.

وعادة ما تمتنع السلطات الإسرائيلية عن تنفيذ عمليات هدم في القدس الشرقية خلال رمضان نظرا لحساسية الشهر الدينية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الإثنين إنّ بن غفير طالب من شرطة الاحتلال مواصلة عمليات هدم المنازل المقامة بدون تراخيص في القدس الشرقية خلال شهر رمضان.

وتابع بن غفير أنّه ليس سرا أن هناك تفاهما بين قوات الأمن الإسرائيلية مفاده أنه خلال شهر رمضان لا ينبغي للمرء أن يتنفس ولا ينبغي تطبيق القانون، وفقا لقوله.

وأضاف بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، أنه يجب ألا يغير الإسرائيليين حياتهم خلال شهر رمضان.

وذكرت الهيئة أنّ شرطة الاحتلال أخذت تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير، رغم التكلفة المحتملة والتحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية.

وكان بن غفير أعلن في فبراير الماضي، عزمه إطلاق عمليات هدم واسعة للمنازل في القدس الشرقية بزعم البناء غير المرخص.