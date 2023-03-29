خلال شهر رمضان.. بلدة حوارة الفلسطينية تحت هجمات الاحتلال الإسرائيلي

تتعرض بلدة حوارة الفلسطينية قرب نابلس شمالي الضفة الغربية إلى هجمات المستوطنين، وحصار ومنع فتح المتاجر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومساء الإثنين، نفذ المستوطنون اعتداءات على منازل ومركبات المواطنين في حوارة، مما أدى لإصابة 6 فلسطينيين بجراح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأسفر الهجوم الذي يأتي مع الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك عن تحطيم عدد من المركبات وإحراق شاحنة، لتتصاعد التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.

وبحسب معطيات محلية، استشهد نحو 91 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ بداية العام الحالي، فيما قتل 15 إسرائيليا في هجمات منفصلة خلال الفترة نفسها.