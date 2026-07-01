خلال شهر.. ليبيا تحصد أكثر من «2.7 مليار دينار» من إيرادات النفط

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، عن تحقيق إيرادات تجاوزت 2.7 مليار دينار ليبي من الأتاوات والضرائب المحصلة خلال شهر يونيو 2026، عن إنتاج وصادرات شهر مايو 2026، في حصيلة تعكس أداء القطاع النفطي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لمحاسبة الشركات في وزارة النفط والغاز الليبية تمكنت من تحصيل إجمالي بلغ 2,721,675,652.688 دينار ليبي، موزعة بين الأتاوات والضرائب المفروضة على شركات عقود الامتياز والمشاركة.

وبحسب البيانات التفصيلية، بلغت قيمة الأتاوات المحصلة من النفط الخام 132,572,451.574 دينار ليبي، في حين سجلت الضرائب المفروضة على إنتاج النفط الخام 2,589,103,201.114 دينار ليبي، بينما لم تُسجل أي إيرادات من الغاز الطبيعي خلال الفترة ذاتها، ليصل الإجمالي النهائي إلى أكثر من 2.7 مليار دينار.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج جاءت ثمرة تعاون وتنسيق بين الإدارة العامة لمحاسبة الشركات وباقي إدارات الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مشيرة إلى أن هذا الأداء يعكس كفاءة منظومة العمل داخل القطاع النفطي.

كما أشاد وزير النفط والغاز بهذا الإنجاز، معتبرًا أنه يعكس التزام العاملين في القطاع وفاعلية الإجراءات المالية والفنية المعتمدة في متابعة الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة التحصيل.