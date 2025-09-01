خلال شهر.. 168 حالة إيواء و110 عمليات جراحية في مستشفى الشمالية بني وليد

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، إحصائيات شهر أغسطس 2025 الخاصة بمستشفى بني وليد الشمالية، التابع لمركز طب الطوارئ والدعم، والتي أظهرت استقبال 168 حالة إيواء موزعة على مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى.

ووفقًا للبيانات الصادرة، سجّل قسم حديثي الولادة عدد 39 حالة إيواء، بينما استقبل قسم الأطفال عدد 27 حالة، في حين بلغ عدد حالات الدخول في قسم النساء والولادة 77 حالة.

كما بيّنت الإحصائيات إجراء 47 عملية قيصرية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من العمليات الكبرى باستخدام المنظار وعمليات جراحة النساء، إلى جانب 63 عملية متنوعة في قسم الجراحة العامة.

وتعكس هذه الإحصائيات الجهود المستمرة التي يبذلها الطاقم الطبي والإداري في مستشفى بني وليد الشمالية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ضمن خطة وزارة الصحة لتعزيز أداء المؤسسات الطبية في مختلف المناطق.