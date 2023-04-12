خلال عام 2023.. إنقاذ أكثر من 4 آلاف مهاجر من قبل السلطات الليبية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن إنقاذ 4 آلاف و200 مهاجر غير قانوني خلال عام 2023 من قبل السلطات الليبية.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة في تقديرها الدوري إن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى وجود 4 آلاف و261 مهاجرا غير قانوني في مراكز احتجاز المهاجرين في عموم البلاد.

وأوضحت المفوضية أن هناك 30 مهاجرا غير قانوني تتحدث التقارير أنهم فروا أو أطلق سراحهم من مركز احتجاز السراج بالعاصمة طرابلس.

وبحسب المفوضية، فقد غادر من ليبيا في مارس أكثر من 110 مهاجرين غير قانونيين من خلال إعادة التوطين في 3 دول أخرى استعدادا لإعادة شملهم مع عائلاتهم.

ومنذ عام 2017، أعادت المفوضية توطين أكثر من 3 آلاف و300 مهاجر غير قانوني في أوروبا وكندا وأستراليا، كانوا قد غادروا ليبيا، معربة عن امتنانها للسلطات المحلية في ليبيا لدعمها تسهيل الإجراءات اللازمة لعمليات مغادرة هؤلاء المهاجرين.

وحثت المفوضية الدول الأخرى على توفير المزيد من المسارات القانونية لمساعدة بعض المهاجرين وطالبي اللجوء لمغادرة ليبيا والوصول إلى بر الأمان.