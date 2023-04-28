خلال عملية أمنية بالعجيلات.. الردع يقبض على تجار مخدرات كانوا مسجونين في تونس

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عن مداهمة أحد أوكار المخدرات بمدينة العجيلات والقبض على تاجر حشيش ومعاونه الفارّين من قبضة العدالة.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنّه جرى القبض على التاجر ومعاونه في عملية خاطفة استهدفتهم في وكرهم وضبط عدد 110 قطعة من مخدر الحشيش.

وتابع الجهاز أنّ المقبوض عليهما كانا مسجونان في دولة تونس لمدة 12 عام في قضية مخدرات، وأنّه جرى تسليمهم الى ليبيا لتكملة فترة الحكم المحددة وهي 20 عام، وأنّهما لاذا بالفرار من سجن صرمان قبل انتهاء فترة الحكم 8 سنوات.