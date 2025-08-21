خلال قمة «تيكاد 9».. ليبيا وتونس تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، صباح اليوم، برئيسة وزراء الجمهورية التونسية، سارة الزعفراني، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9) المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وأكد اللافي خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط ليبيا وتونس، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تلعبه تونس في دعم مسار الاستقرار في ليبيا، ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب الليبي في مختلف المراحل.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لتوسيع الشراكة بين رجال الأعمال والشركات في البلدين.

كما تم الاتفاق على تفعيل أعمال اللجنة العليا الليبية – التونسية المشتركة، بما يعزز المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء أيضًا تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في فلسطين، حيث أعرب الطرفان عن قلقهما تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات خطيرة، مؤكدين على ضرورة توحيد المواقف لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة.

وجرى اللقاء في أجواء إيجابية تعكس الرغبة المشتركة في مواصلة التنسيق وتعميق التعاون بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية في المنطقة.