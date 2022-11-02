خلال كلمته بقمة الجزائر.. «السيسي»: يجب خروج المرتزقة والقوات الأجنبية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن هناك حاجة لمزيد من العمل العربي الجماعي حتى في التعامل مع الأزمات الجديدة في عدة دول بينها ليبيا، محذرا من أن يظل أمن تلك الدول مهددا.

وخلال كلمته في القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر، دعا السيسي الدول العربية إلى دعم مساعيهم الحالية في ليبيا للتوصل في أسرع وقت إلى تسوية سياسية بقيادة وملكية ليبية خالصة دون إملاءات خارجية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

كما طالب باحترام مؤسسات الدولة وصلاحياتها بمقتضى الاتفاقات المبرمة، وتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد، حسب تعبيره.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي أهمية إعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وحل “الميليشيات”، بما يحول دون تجدد المواجهات العسكرية ويعيد للبلاد وحدتها وسيادتها واستقرارها، وفق قوله.

وأبدت القاهرة في مواقف متعددة دعمها الكامل لقرارات مجلس النواب الليبي بتكليف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وسحب الثقة من حكومة الدبيبة التي استنفدت المدد الزمنية المقررة في الاتفاق السياسي بجنيف.