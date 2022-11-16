خلال كلمته في مجلس الأمن.. المندوب الأمريكي: على الليبيين المشاركة الفعالة

رحّب نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز بجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإشراكه جميع الأطراف للتوصّل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وجدول زمني للتصويت.

ودعا ميلز في كلمته أمام مجلس الأمن جميع القادة الليبيين إلى المشاركة الفعّالة في العملية التي تقود ليبيا إلى انتخابات حرّة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه لا يوجد طريق آخر قابل للتطبيق لحكم موحّد في الفترة التي تسبق الانتخابات.

وشدّد ميلز على ضرورة أن تستمر ليبيا في إحراز تقدّم بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020 ولا سيما الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وأكد ميلز على ضرورة أن يتحمّل قادة ليبيا مسؤولية تحقيق السلام المستدام والحكم الرّشيد والازدهار في نهاية المطاف لشعب ليبيا، والولايات المتحدة تقف لدعمهم.