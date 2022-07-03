خلال لقاءه بالسفير الإيطالي .. «المنفي» يجدد التزامه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي السبت، التزام المجلس بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار توافقي بين جميع الأطراف، مشيرا لدوره بتمثيل وحدة البلاد وكافة الليبيين.

وبحث المنفي خلال لقاءه بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو آخر تطورات العملية السياسية والأمنية في ليبيا، لافتا إلى أهمية استمرار تظافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

من جهته كشف جوزيبي عن متابعة بلاده للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ودعم مساع المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار، وصولًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.