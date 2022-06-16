خلال لقاءه سفير بلجيكا.. باشاغا يُشدد على دعمه للمسار الدستوري في القاهرة

شدّد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا على دعمه للمسار الدستوري المنعقد بالقاهرة، متمنياً أن يتوج بتوافقات إيجابية.

باشاغا وخلال لقائه السفير البلجيكي كريستوف دو باسومبير رفقة وزراء حكومته، ذكر أنّ الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي، واعتمدت ميزانيتها من قبل مجلس النواب.

وتابع باشاغا أنّ الحكومة ستعمل على إنهاء الانقسام السياسي الذي طال مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنّها ستتخذ كافة الخطوات لدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخارطة الطريق.

وثمن الجانب الليبي دور مملكة بلجيكا في دعم وحدة ليبيا واستقرارها، مبديًا تطلعه إلى التعاون المثمر والعمل المشترك في مختلف المجالات التي تحقق مصالح البلدين.

من جانبه، أثنى السفير البلجيكي على تمسك الحكومة الليبية بالطرق السلمية لمباشرة مهامها ورفضها أي تصعيد عسكري يزعزع أمن العاصمة واستقرار ليبيا.