خلال لقاء رئيس المجلس الأوروبي.. «المنفي» يُشدّد على ملكية الليبيين لإدارة أموالهم

شدّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حرص المجلس على ملكية إدارة الأموال لليبيين دون غيرهم، وعلى مطالبهم في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

المنفي هامش اجتماع التنسيق نصف السنوي الرابع بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، المنعقد في العاصمة الزامبية لوساكا، بحث رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال على آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وناقش الجانبان آلية تعزيز العلاقات الليبية الأوروبية، بما يخدم المصالح المشتركة، والتأكيد على دور المجلس الرئاسي في المحافظة على توحيد مؤسسات الدولة، وأهمية المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وتعزيز الشراكة في مجال التنمية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الأوروبي، استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لإنجاح دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، كما تطرق الاجتماع لملف الأمن الغذائي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وملف الانتخابات.