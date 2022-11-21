خلال لقائها «المشري».. السفيرة البريطانية ترفض منع مجلس الدولة عقد جلساته

قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن سفيرةَ المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال أكدت على ضرورة الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها.

ونقل المكتب الإعلامي إدانة السفيرة البريطانية محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته، معربة عن رفض بلادها لاستخدام القوة في الخلافات السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم في طرابلس بالسفيرة البريطانية، حيث ناقش الطرفان الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي أكّد الجانبان على أهمية التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية واحدة؛ من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي.