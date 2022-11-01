خلال لقائها «المنقوش».. مسؤولة أمريكية ترفض عودة ليبيا للانقسام والحرب

أكدت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت رفض بلادها للحل العسكري في ليبيا وعودتها لمربع الانقسام والحرب. «»

جاء ذلك في لقاء مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بالجزائر على هامش القمة العربية الـ31، حيث أعربت عن دعم الولايات المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا في ظروف مستقرة.

وبحثت المنقوش ولامبرت سبل تعميق العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة، وشددتا على أهمية الدور العربي الذي تمثله جامعة الدول العربية في رعاية جهود تثبيت السلام في ليبيا.

واستعرض اللقاء التطورات السياسية في ليبيا وجهود حكومة الوحدة الوطنية؛ لتثبيت الاستقرار ودعم جهود الحل السياسي، لإجراء انتخابات وطنية على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية عادلة ونزيهة.