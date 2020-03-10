خلال لقائها حفتر.. المستشارة الألمانية تُؤكد عدم إمكانية الحل العسكري في ليبيا

شدّدت ميركل على ضرورة إرساء وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية. [أرشيفية/إعلام قوات حفتر]

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خليفة حفتر، الثلاثاء، في العاصمة برلين.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في بيان، أن ميركل التقت حفتر في برلين، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية.

وأضاف أن ميركل أكدت على أن استخدام القوة العسكرية لن يفضي إلى حل في ليبيا، مشددة على ضرورة المضي قدما في سبيل إرساء وقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات السياسية، في إشارة إلى قرارات مؤتمر برلين الأخير.

هذا واستضافت العاصمة الألمانية برلين في يناير الماضي، مؤتمرا دولياً بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف لإطلاق النار وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذات الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية.

يأتي ذلك في حين، أفادت الرئاسة الفرنسية، بأن خليفة حفتر أكد خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئاسة الفرنسية، أن حفتر صرح بأنه لن يلتزم بوقف إطلاق النار، ما لم تحترمه الجماعات المسلحة في حكومة طرابلس، وفق قوله.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفادت شعبة الإعلام بقوات حفتر، بأن خليفة حفتر، بدأ محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس.

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