خلال لقائهما.. «اللافي» والمبعوث الإيطالي يؤكدان على أهمية اجتماعات المسار الدستوري

شدّد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على أهمية نجاح كل المسارات، ومن بينها اجتماعات المسار الدستوري من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، لتحقيق تطلعات الليبين في إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، والسفير جوزيبي بوتشينو، لبحث مستجدات المشهد السياسي في ليبيا.

من جانبه، أشار أورلاندو إلى أهمية الاستمرار في المسار السياسي في ليبيا، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وجدّد أورلاندو التأكيد على دعم بلاده لاجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، بمشاركة مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك لإيجاد إطار قانوني، من أجل تنظيم انتخابات وطنية حرة وشفافة، يقبل بنتائجها الجميع وتقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار والسلام والبناء.

من جهته، أشاد اللافي بدور إيطاليا في دعم المسار السياسي في ليبيا، وجهودها في مساع الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف، ينهي الأزمة الراهنة.

المصدر: المجلس الرئاسي