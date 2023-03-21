خلال لقائهما.. «المنفي» و«الدّبيبة» يُؤكدّان دعمهما لجهود «باتيلي»

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الشأن السياسي في البلاد، والإنفاق الحكومي عن الربع الأول من العام الجاري

وقالت منصة «حكومتنا» إنّ المنفي والدّبيبة أكدا على دعم جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي التي تهدف إلى إجراء الانتخابات خلال العام الجاري 2023، وأنّهما دعيا إلى توحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم من المجلس الرئاسي والحكومة لإنجاحها.

وتابع المنفي والدّبيبة الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشددين على نشر البيانات والمعلومات حول الإنفاق في كافة أبوابه من خلال وزارة المالية.

كما أشاد المنفي والدّبيبة بالجهود المبذولة في تنفيذ جدول المرتبات الموحد وصرف علاوة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان المبارك، بحسب منصة «حكومتنا» التابعة لرئاسة الوزراء.