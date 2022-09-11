خلال لقائهما.. «عقيلة صالح» يشكر أمير قطر على دعمه المتواصل للشعب الليبي

قال الديوان الأميري إنّ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أعرب لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره للدوحة لدعمها المتواصل لليبيا وشعبها.

جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمكتبه في الديوان الأميري رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد.

من جانبه، جدد أمير دولة قطر التأكيد على موقف دولة قطر تجاه الشعب الليبي، ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

وبحث الجانبان، أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وكان رئيس مجلس الشورى القطري وأمين عام المجلس وسفير دولة قطر لدى ليبيا والسفير الليبي لدى قطر استقبلوا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لدى وصوله العاصمة الدوحة في زيارة رسمية رفقة بلقاسم خليفة حفتر.