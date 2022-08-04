خلال لقائهم البعثة الأممية.. مُمثلي الجنوب يدعون إلى إجراء تحقيق في حادثة بنت بية

أعرب القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زنينغا عن قلق البعثة عقب إحاطتها حول منع هبوط طائرة أُرسلت لتقديم الإسعافات الأولية والإجلاء الطبي للمصابين في الجنوب.

جاء ذلك في لقاء له مع من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن المجتمع المدني من المنطقة الجنوبية، حيث أعربوا عن مخاوفهم من تهميش وإهمال الجنوب، داعين إلى إجراء تحقيق في انفجار صهريج الوقود الاثنين الماضي.

وطلب الوفد دعم بعثة الأمم المتحدة في مناصرة مطالبهم بالتوزيع العادل للموارد في جميع أنحاء البلاد وزيادة إشراك أبناء الجنوب الليبي في العملية السياسية وأجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية.

وشدد زنينغا على أن الانتخابات الوطنية، التي ينبغي إجراؤها في أقرب وقت ممكن بحسب مطلب 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت، من شأنها أن تُنتج مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة تعطي الأولوية للقضايا التي أثارها الوفد.

وقدم زنينغا التعازي لأهالي ضحايا الانفجار، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، موضحا جهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة مخاوف الناس في جنوب ليبيا، كما شجع الحاضرين على رفع أصواتهم أيضًا عبر القنوات المناسبة.