ممثلو الأمم المتحدة وبريطانيا يُؤكدون دعمهم توحيد الجيش

أكّد رئيس السياسات الأمنية لأمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط والأقصى بوزارة الدفاع البريطانية على دعمهم للجيش الليبي وتوحيد المؤسسة العسكرية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه في العاصمة طرابلس مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد.

من جانبه، بحث القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية رايزدون زينينغا مع رئيس الأركان، آخر التطورات الأمنية في طرابلس والمناطق المجاورة بالإضافة إلى التقدم في المسار العسكري والأمني.

وأشا زينينغا بجهود الحداد في نزع فتيل التوترات وتهدئتها في العاصمة والمنطقة الغربية، مرحبا في الوقت نفسه بالخطوات الحاصلة نحو توحيد المؤسسات العسكرية.