خلال لقائهم «الدبيبة».. رؤساء الأحزاب يشددون على إصدار لائحة لتنظيم العمل الحزبي

استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدّبيبة، الخميس مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ضمن شبكة التواصل الحزبي رؤية الحكومة بشأن ضرورة وجود خارطة طريق جديدة تصل مباشرة إلى الانتخابات.

وأكد الدّبيبة خلال لقائه الأحزاب السياسية الذي عُقد في مقر مجلس الوزارء على ضرورة أن تكون هناك مواعيد محدّدة لإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، وأن تكون هناك بدائل أخرى في حال استمرّ التأخير في ذلك.

من جهتهم استعرض رؤساء الأحزاب ضمن شبكة التواصل الحزبي رؤيتهم السياسية للوضع الرّاهن للبلاد، وكيفية الدّفع بالعملية الانتخابية.

وشدّد رؤساء الأحزاب على ضرورة إصدار لائحة جديدة لقانون تنظيم الأحزاب تتماشى مع التطوّرات الحالية، خاصّة وأنّ التجربة الحزبية عملية ديمقراطية مبنيّة على الشراكة، بحسب تعبيرهم.