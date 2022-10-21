خلال لقائهم السفير البريطانية.. نواب يؤكدون التزامهم بإجراء الانتخابات

التقت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال رؤساء لجان الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري والطاقة عيسى العريبي والدفاع والأمن القومي طلال الميهوب والتشريعية رمضان شمبش.

وتناول اللقاء دور المملكة المتحدة في دعم الأمن والاستقرار بليبيـا وملف الهجرة غير القانونية وتأثيرها على أمن واستقرار المملكة والقارة الأوروبية.

وتطرق اللقاء إلى ملفّ توحيد السلطة التنفيذية، حيث دعا رؤساء اللجان الشركات البريطانية للعمل في مجال النفط والغاز والطاقة المتجدّدة في البلاد.

وأكد رؤساء اللجان خلال الاجتماع على وفاء مجلس النواب بكافة الاستحقاقات المناطة به لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وشدّد النوتر على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، ووضع آلية توزيع عادلة وشفافة لموارد البلاد، وعلى رفضهم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.