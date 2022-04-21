خلال لقائهم مع الكبير.. الرئاسي يشدد على ضرورة الإستمرار في صرف المرتبات بانتظام

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

وأكد المجلس الرئاسي استمرار دعمهم للجهود التي تهدف إلى توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها، مشددين على ضرورة الإستمرار في صرف مرتبات موظفي القطاع العام بانتظام.

وأشار المجلس الرئاسي إلى ضرورة التنسيق مع وزارة المالية فيما اتخذته من إجراءات، بشأن متابعة مقترح الجدول الموحد للمرتبات، وذلك للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة والخطوات المتخذة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق منفصل.. ناقش المجلس الرئاسي مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الملفات الخاصة بالشأن العام، وسُبل تحسين أداء مؤسسات الدولة.

وشدّد المجلس الرئاسي على أهمية دعم الأجهزة الرقابية، للقيام بدورها بمتابعة الملفات المتعلقة بالمال العام، تعزيزاً لمبدأ الشفافية في كل القطاعات.