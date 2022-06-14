خلال لقائه أعضاء الدولة.. «باشاغا» يشدد على ضرورة الوصول لاتفاق حول القاعدة الدستورية

شدّد رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحيباشاغا يشدد على ضرورة الوصول لاتفاق حول النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية، ضمن المحادثات التي ترعاها البعثة الأممية في القاهرة.

جاء ذلك خلال لقائه رفقة عدد من وزرائه مع أعضاءً من المجلس الأعلى للدولة، للإطلاع على برامج عمل الحكومة الليبية المكلفة ووزرائها، في الفترة المقبلة.

وناقش الحاضرون تطورات المشهد السياسي في البلاد، وأكدوا على ضرورة الوصول لاتفاق فيما يخص نقاط الخلاف على القاعدة الدستورية.

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد شرادة لـ”عين ليبيا” إنّهم بحثوا مع الحكومة الليبية الخطوط العريضة بخصوص الميزانية ومشاكل القطاعات مع التركيز على الحكم المحلي وتفتيت المركزية.

وبيّن شرادة أنّهم ناقشوا مع رئيس مجلس النواب عقيله صالح، المسار الدستوري والوضع الراهن والمخاطر التي تواجهها دولة ليبيا في هذه الفتره العصيبة من تهديد خارجي و صراع دولي، والانقسام الحاصل في السلطة التنفيذية مابعد انتهاء خارطة الطريق جنيف.