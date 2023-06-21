خلال لقائه أعيان الزنتان.. «الدبيبة» يتحدث عن نتائج ملموسة بمشاريع «عودة الحياة»

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه وفدا من أعيان مدينة الزنتان وعددا من القيادات الاجتماعية بالمدينة حرص الحكومة على الاستماع لمطالب المواطنين.

وشدد الدبيبة على أهمية حل المختنقات والمشاكل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، منوها إلى وجود نتائج ملموسة في تنفيذ خطة عودة الحياة عبر حزمة من المشاريع التطويرية داخل بلدية الزنتان.

وناقش الوفد مع الدبيبة، التطورات في المدينة، مُبدين دعمهم لحركة التنمية والتطوير التي تشهدها الزنتان مؤخرا، وجهود الحكومة في إرساء الأمن والاستقرار وتحقيق تنمية مستدامة في المدينة.