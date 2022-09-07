خلال لقائه أعيان مصراتة.. «زينينغا»: لا حل عسكري للانسداد الحاصل في ليبيا

أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا أنّه لا حل عسكري للانسداد الانتخابي والتنفيذي الذي تشهده البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من مدينة مصراتة بمقر البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لبحث سبل حل الأزمة السياسية في ليبيا، حيث أعرب زينينغا عن تطلعه لتجديد شرعية المؤسسات الليبية عبر انتخابات ديمقراطية.

وأضاف زينينغا أنّ الأمم المتحدة تولي اهتماما للعمل مع جميع الأطراف الليبية للتوصل إلى اتفاق على مسار للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.