خلال لقائه «الدبيبة».. «السائح» يُؤكد جهوزية المفوضية لمباشرة الانتخابات

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أنّ المفوضية جاهزة لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة.

وقال السائح خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنّ المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، من خلال الدور الإعلامي التوعوي المهم لرفع نسبة المشاركة القادمة.

وشدد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح على الالتزام بخطة التأمين التي تأتي مباشرة عبر خطة التأمين والتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية.

من جانبه جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية دعمه الكامل للمفوضية من أجل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة، مشيدا بالتعاون الإيجابي بين المفوضية والحكومة لإنجاز هذا الاستحقاق.