خلال لقائه الرئيس التونسي.. «باشاغا» يُؤكد على أهمية التعاون الأمني بين البلدين

استضاف الرئيس التونسي قيس سعيّد، على هامش الدورة الـ37 لمؤتمر وزراء الداخلية العرب، المنعقد الأحد، بالعاصمة تونس، وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن الوزير تأكيده، خلال اللقاء على عمق العلاقات الليبية التونسية، وأهمية التعاون ما بين البلدين وعلى رأسه التعاون الأمني بما يضمن الإستقرار والتنمية لدولتين تحاولان التغلب على الكثير من التحديات ما بعد ثورات الربيع العربي، بحسب الوزارة.

هذا وعُقِدت في تونس، الأحد، الدورة الـ37 لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وناقشت الدورة عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين.

ومن أبرز المواضيع التي تضمنها جدول أعمال الدورة أيضا، إعادة النظر في معايير الإدراج والشطب على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، وإنشاء فريق عمل لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية.

ونقشت الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2019م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2019م، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المهمة.

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